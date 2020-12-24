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Miniklere tablet

YENİFAKILI ilçesinde eğitim gören öğrencilere, uzaktan eğitim faaliyetlerinde kullanmaları amacıyla tablet hediye edildi.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:02
Miniklere tablet

Yenifakılı Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Okulu öğrencilerine 15 Tablet bilgisayar bağışında bulunuldu. Öğrencilerin tabletleri okulda ilçe yöneticileri tarafından teslim edildi. 

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Miniklere Tablet
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