Miniklere tablet

Yenifakılı Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Okulu öğrencilerine 15 Tablet bilgisayar bağışında bulunuldu. Öğrencilerin tabletleri okulda ilçe yöneticileri tarafından teslim edildi.
24 Aralık 2020 Perşembe 00:02
YENİFAKILI ilçesinde eğitim gören öğrencilere, uzaktan eğitim faaliyetlerinde kullanmaları amacıyla tablet hediye edildi.
Yenifakılı Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Okulu öğrencilerine 15 Tablet bilgisayar bağışında bulunuldu. Öğrencilerin tabletleri okulda ilçe yöneticileri tarafından teslim edildi.