Miniklere bilimsel eğitim

Teknopark bünyesinde geçekleştirilen etkinliklerde 16 farklı deneyin yapılabildiği kaydedildi. 8 hafta olarak gerçekleştirilen deneylerde öğrencilere, deney için kullanacakları Özel Dikim Önlük, Gözlük, Spatül, Damlalık gibi çeşitli materyallerin verildiği, her hafta farklı bir deney ile kimyanın her halini canlı bir şekilde görebildikleri bildirildi. 2018-2019 Kreş bilim programlarına Küçük Eller Kreş Şehir Hastanesi şubesiyle başlandı. Minik bilim insanları önce önlüklerini törenle giydi, ardından kendi sabunlarını yaptı, Kreşlerde ve teknopark laboratuvarlarda devam eden 4-6 ve 6-11 yaş grubu gösteri deneylerine katılmak isteyenlerin başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı. 8 hafta süreli denelere katılan öğrencilere başarı belgeleri verileceği öğrenildi.