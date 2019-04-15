Miniklerden okuma bayramı

Bilal Şahin Kültür Merkezinde düzenlenen okuma bayramı etkinliğine Okul Müdürü Şeref Kayaalp, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Okuma bayramı minik öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile başladı. Daha sonra okumayı öğrenen öğrenciler yaklaşık iki aydır hazırlandıkları bu programda şiirler okudu, skeç ve tiyatro oyunu sahneledi. Günün anlam ve önemine dair bir konuş yapan 1/B Sınıf Öğretmeni Salih Mutlu, birinci sınıfın eğitimin temelini oluşturduğunu söyledi. Birinci sınıf çocuklar için yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan olduğunu vurgulayan Mutlu, okuma yazma öğrenmenin de ilk adımı olduğunun altını çizdi.