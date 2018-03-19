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Miniklerden Afrin’e mektup var

YOZGATLI öğrenciler tarafından Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere yazılan mektuplar Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından teslim edildi.

Miniklerden Afrin’e mektup var

YOZGATLI öğrenciler tarafından Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere yazılan mektuplar Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından teslim edildi.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Miniklerden Afrin’e mektup var

Yozgatlı öğrencilerin harekata katılan askerlere destek amaçlı yazdığı mektuplar, Yusuf Yazıcı tarafından İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’a teslim edildi. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,  kahraman orduya destek olmak amacıyla okullarda mektup kampanyası başlattıklarını söyledi. Bu kapsamda öğrencileri vatansever duygularla yetiştirmekle mükellef olduklarını ifade ederek “Şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz. Dualarımız onlarla birliktedir” dedi.
İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ise TSK’nın Afrin bölgesinde şerefli bir mücadele yürüttüğünü, bu mücadeleye destek amaçlı yapılan güzel ve anlamlı çalışmaların askere büyük motive kaynağı olacağını belirtti.  Albay Yeşilyurt, mektup yazan  öğrencilerle de sohbet etti. Bazı öğrenciler ise sohbet esnasında “Evimiz kira, fakat vatan bizim” diyerek yürütülen harekata desteklerini farklı bir duyguyla dile getirdi.

 

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