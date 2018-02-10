Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

MİNİKLERDEN AFRİN’E MEKTUP

ŞEFAATLİ Atatürk İlkokulu’nun minik öğrencileri, Afrin kahramanlarına destek mektubu kapsamında mektup yazıp, harekatta görev alan Mehmetçiklere moral verdi.

MİNİKLERDEN AFRİN’E MEKTUP

ŞEFAATLİ Atatürk İlkokulu’nun minik öğrencileri, Afrin kahramanlarına destek mektubu kapsamında mektup yazıp, harekatta görev alan Mehmetçiklere moral verdi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
8 Okunma
MİNİKLERDEN AFRİN’E MEKTUP

Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Afrin’deki askerlere moral amacıyla yazdıkları mektupları Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti. Hissettikleri duyguları mektuplara döken öğrenciler, askerlerin yanında olduklarını belirtti. Küçücük yürekleriyle vatan millet sevgisini mektuba döken miniklerin sözleri duygulandırdı. Minikler mektuplarında, ‘Tüm şehitlerimiz, Mehmetçiklerimiz ve hayatta olan askerlerimiz, dualarımız size olsun. Ve bunu unutmayın, Türkiye her zaman arkanızda ve yanınızdadır’ ifadelerine yer verdi.

Öğretmenleriyle birlikte Jandarma Komutanlığına giden minik öğrenciler, Jandarma Komutanlığında görev yapan rütbeli ve rütbesiz personel tarafından karşılandı. Minikler, yazdıkları mektupların, Mehmetçiklere ulaştırılması talebiyle İlçe Komutanlığına teslim etti. Minik öğrenciler, komutanlıkta görev yapan askerlerle tanışıp, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Okul hastaneye taşınacak
Okul hastaneye taşınacak
TÜGVA çalışıyor
TÜGVA çalışıyor
Kaymakamdan okul ziyareti
Kaymakamdan okul ziyareti
İHL yeni binasında
İHL yeni binasında
Eğitim değerlendirildi
Eğitim değerlendirildi
Okul inşaatları devam ediyor
Okul inşaatları devam ediyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim