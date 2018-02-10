MİNİKLERDEN AFRİN’E MEKTUP

Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Afrin’deki askerlere moral amacıyla yazdıkları mektupları Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti. Hissettikleri duyguları mektuplara döken öğrenciler, askerlerin yanında olduklarını belirtti. Küçücük yürekleriyle vatan millet sevgisini mektuba döken miniklerin sözleri duygulandırdı. Minikler mektuplarında, ‘Tüm şehitlerimiz, Mehmetçiklerimiz ve hayatta olan askerlerimiz, dualarımız size olsun. Ve bunu unutmayın, Türkiye her zaman arkanızda ve yanınızdadır’ ifadelerine yer verdi.

Öğretmenleriyle birlikte Jandarma Komutanlığına giden minik öğrenciler, Jandarma Komutanlığında görev yapan rütbeli ve rütbesiz personel tarafından karşılandı. Minikler, yazdıkları mektupların, Mehmetçiklere ulaştırılması talebiyle İlçe Komutanlığına teslim etti. Minik öğrenciler, komutanlıkta görev yapan askerlerle tanışıp, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.