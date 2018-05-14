Mezunların en yaşlısı

Hülya İpek, ‘’Okumanın yaşı vakti ve zamanı yok. Ben azmettim çok çalıştım ve başardım. Bugün mezuniyet sevinci yaşıyorum. Bizlere bu fırsatı tanıyan ve kaliteli eğitim almamıza vesile olan başta Rektörümüz olmak üzere hocalarımıza teşekkür ediyor, mezun olan tüm arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, “Üniversitemizde 55 yaşında eğitme başlayan ve 60 yaşında mezun olan öğrencimiz Hülya İpek, okumanın yaşının olmadığını ve azmin elinden hiçbir şeyin kurtulmadığının en güzel kanıtıdır. Bu bizim geleceğimiz açısından çok önemlidir. Üniversitemizden mezun olan kardeşlerimiz bugün mezun oluyorsunuz; ama hayatınızda okuma ve çalışmanın süresi bitmiyor. Hayatta emekli olunmayan tek şey okumaktır. Dolayısıyla bundan sonraki hayatınızda da sürekli okuyacak ve kendinizi geliştireceksiniz” diye konuştu.

