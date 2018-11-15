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Mesleki Yönelim Test Bataryası

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Fatma Temel Turhan Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerine İŞKUR İl Müdürlüğünde Mesleki Yönelim Test Bataryası uyguladı.

Mesleki Yönelim Test Bataryası

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Fatma Temel Turhan Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerine İŞKUR İl Müdürlüğünde Mesleki Yönelim Test Bataryası uyguladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:02
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Mesleki Yönelim Test Bataryası

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, geçtiğimiz günlerde yapılan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri işbirliği toplantısında meslek seçme aşamasında olan öğrencilere test bataryasının uygulanması kararı alındığını hatırlattı. Yıldız, ‘’Bu doğrultuda Fatma Temel Turhan Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerine gelecekte yapmak istedikleri meslekleri daha iyi seçmelerine yardımcı olunması adına Mesleki Yönelim Test Bataryası uygulandı’’ dedi. 
Yıldız, üç aşamadan oluşan test bataryasında öğrencilere 25 soruluk Genel Yetenek, 176 soruluk Mesleki Eğilim Envanteri ve 120 soruluk Kişilik Testi yapıldığı bilgisini verdi. Yıldız, test bataryasının öğrencilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olduğunu anlattı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yıldız, ‘’Meslek seçme aşamasında olan tüm öğrencilerimizi Mesleki Yönelim Test Bataryasını uygulaması için İŞKUR’a bekliyoruz’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Mesleki Yönelim Test Bataryası
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