Mesleki Eğitim Kursu

ozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, işgücü piyasasının nabzını tutmaya devam ettiklerini belirterek, ‘’Bu amaçla Şefaatli ilçemizde bayanlara yönelik hem Kuaför Elemanı-Föncü hem de Düz Dikiş Makineci mesleklerinde kurslar açıyoruz. Mesleki Eğitim Kursları ile işgücü piyasasında dezavantajlı konumda olan bayanlar, avantajlı konuma geçmiştir. Çalışmak isteyen bayanlara İŞKUR daima destek olacaktır’’ dedi.