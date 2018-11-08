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Mesleki Eğitim Kursu

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Şefaatli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında bayanlara yönelik Kuaför Elemanı ve Düz Dikiş Makineci mesleklerine yönelik kurs planladı.

Mesleki Eğitim Kursu

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Şefaatli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında bayanlara yönelik Kuaför Elemanı ve Düz Dikiş Makineci mesleklerine yönelik kurs planladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 06:44
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Mesleki Eğitim Kursu

ozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, işgücü piyasasının nabzını tutmaya devam ettiklerini belirterek, ‘’Bu amaçla Şefaatli ilçemizde bayanlara yönelik hem Kuaför Elemanı-Föncü hem de Düz Dikiş Makineci mesleklerinde kurslar açıyoruz. Mesleki Eğitim Kursları ile işgücü piyasasında dezavantajlı konumda olan bayanlar, avantajlı konuma geçmiştir. Çalışmak isteyen bayanlara İŞKUR daima destek olacaktır’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Mesleki Eğitim Kursu
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