Mesleki Eğitim görüşüldü

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim tanıtımı ve mesleki eğitime yönlendirme, rehberlik faaliyetleri kapsamında Yozgat il merkezinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri, Rehberlik Araştırma Müdürü ve ortaokul rehber öğretmenlerimizin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları bütün yönleri ile değerlendirilerek sorun analiz ve çözüm önerileri yapılıp fikir alışverişinde bulunuldu.