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MESAFELi TOPLANTI

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürlerinin katılımı ile toplantı yaptı.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 01:17
MESAFELi TOPLANTI

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımı ile video konferans bağlantılı toplantı gerçekleştirdi, eğitim konuları değerlendirildi. Toplantıda, korona virüs ile mücadele süreci boyunca dikkat edilmesi gereken hususlar, Liseye Geçiş Sınavı, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı süreçlerinde yapılacak çalışmalar, maske üretimi, vefa sosyal destek gruplarının faaliyetleri, canlı dersler, EBA ve EBA TV'ye öğrencilerimizin erişimi, yararlanması konuları ele alındı. Öğretmenlere yönelik uzaktan eğitim faaliyetlerinin takibiyle katılımının sağlanması, psikolojik, sosyal destek ihtiyacı olan öğrenciler ile ailelerine rehberlik yapılması istendi. Yalnız yaşayan öğretmenlere destek olunurken, öğrencilere yönelik test, ders videosu gibi materyaller hazırlanıp, özellikle dezavantajlı öğrencilerin kazanım elde etme süreçleri ile tüm öğrencilerin kazanım elde etme süreçlerinin takip edilmesi kararlaştırıldı. Veli ve öğrencilerin şube rehber öğretmenlerince telefonla aranarak rehberlik yapılması, destek olunması, telafi eğitimi konularının görüşüldüğü toplantıda okul müdürlerinin soru görüş ve önerilerini de dinlendi.  Bu sürecin gerekli tedbirlerin devam ettirilerek  en kısa sürede atlatılacağı temennisinde bulunan Yazıcı, maske üretiminde, vefa sosyal destek  gruplarında görev alan aynı zamanda öğrencilerin evlerini ziyaret ederek, televizyon temin edip, EBA TV ayarlarını yapan ve bu sürece destek verip katkı sağlayan yönetici, öğretmen, usta öğretici ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür etti.

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MESAFELi TOPLANTI
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