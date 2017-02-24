Merhametli minik kalpler!

Yozgat’ta miniklere verdiği başarılı eğitimle dikkat çeken 75’inci yıl Anaokulu, her yıl olduğu gibi bu senede doğadaki kimsesizleri unutmadı. Okul öğretmenlerinden Saliha Onur’un ‘Türk Yıldızları’, Seden Öz öğretmenin ise ‘Minik Serçeler’ sınıfının 3 yaşındaki minik öğrencileri, Yozgat Hayvan Koruma Ekibi ile birlikte Kent Park’ta sokak hayvanlarına yem bıraktı. Ekibe Yozgat Belediyesi’nin Park ve Bahçeler personeli de eşlik etti.

İlk olarak Kent Park içerisinde bulunan hayvanat bahçesini gezen minikler, burada görevlilerden hayvanlar hakkında bilgi aldı.

Buradaki hayvanlara belediye tarafından bakıldığını öğrenen minikler, sokak kedileri, köpekleri ve kuşlar için hazırladıkları yemleri hayvanların ulaşabilecekleri alanlara bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle bu yıl yemleri sınıflarında hazırlayan minikler, ağaç dalları ve çimen üzerine yemleri itinayla yerleştirdi.

Minikler çikolatayla hazırladıkları özel yemleri de Hayvan Koruma Ekibi’ndeki abi ve ablalarının yardımıyla ağaç dallarına astı.

Kediler için kaplarda süt bırakılırken, kısa sürede kedilerin gelip kaplardaki sütleri tüketmesi ise minikleri hem keyiflendirdi, hem de mutlu etti.

Okul öğretmenlerinden Saliha Onur ve Seden Öz, söz konusu etkinlikle öğrencilerin merhamet duygusu başta olmak üzere, çevreyi tanıma, bilinç kazanma, hayvanları koruma ve sevme gibi davranışları ve duyguları kazandırmaya çalıştıklarını belirttiler.

Minikler etkinliğin ardından okula dönerek, etkinlikte öğrendiklerini ve gözlemlerini öğretmenlerine aktardı.

Yozgat Hayvan Koruma Ekibi Sözcüsü Enes Ercan da, ekip üyesi Merve Işık ile birlikte miniklerin duyarlı etkinliğine destek verdiklerini ifade etti.

Enes Ercan, miniklerin küçük yaşta doğa ve hayvan sevgisine sahip olduklarını görmekten de son derece memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.