Mektebim’de renkli açılış!

Yozgat Özel Mektebim Koleji, 2017-2018 eğitim öğretim yılını düzenlenen törenle açtı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kurucu müdür Mustafa Başer, öğrenci ve öğretmenlere hitaben anlamlı bir konuşma yaptı.

Başarılı bir eğitim yılının ardından geçen uzun yaz tatilinde tüm öğrenci ve öğretmenlerin dinleme imkanı bulduğunu belirten Başer, bu süreçte yeni eğitim yılının planlamasını yaptıklarını söyledi.

Her yeni eğitim yılının yeni başlangıçların da zaman dilimi olduğunu vurgulayan Başer, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim yılının başarılı ve hayırlı olmasını diledi.

ANASINIFININ RENKLİ GÜNÜ

Öğrencilerin heyecanları gözlerine yansırken okulla ilk defa tanışan ana sınıfı öğrencilerinin mutlulukları renkli görüntüler oluştu.

Öğrenciler için sürpriz gösterilerin de yapıldığı açılış programı yeni eğitim yılında yeni başarılar sözü ile sona erdi.