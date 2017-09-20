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Mektebim’de renkli açılış!

Yozgat’ın eğitim kalitesini ispatlamış özel eğitim kurumlarından olan Mektebim Koleji, yeni eğitim yılına renkli görüntüler ve her zamanki gibi başarı hedefi ile başladı. 

Mektebim’de renkli açılış!

Yozgat’ın eğitim kalitesini ispatlamış özel eğitim kurumlarından olan Mektebim Koleji, yeni eğitim yılına renkli görüntüler ve her zamanki gibi başarı hedefi ile başladı. 

20 Eylül 2017 Çarşamba 07:10
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Mektebim’de renkli açılış!

Yozgat Özel Mektebim Koleji, 2017-2018 eğitim öğretim yılını düzenlenen törenle açtı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kurucu müdür Mustafa Başer, öğrenci ve öğretmenlere hitaben anlamlı bir konuşma yaptı.
Başarılı bir eğitim yılının ardından geçen uzun yaz tatilinde tüm öğrenci ve öğretmenlerin dinleme imkanı bulduğunu belirten Başer, bu süreçte yeni eğitim yılının planlamasını yaptıklarını söyledi.
Her yeni eğitim yılının yeni başlangıçların da zaman dilimi olduğunu vurgulayan Başer, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim yılının başarılı ve hayırlı olmasını diledi.
ANASINIFININ RENKLİ GÜNÜ
Öğrencilerin heyecanları gözlerine yansırken okulla ilk defa tanışan ana sınıfı öğrencilerinin mutlulukları renkli görüntüler oluştu.
Öğrenciler için sürpriz gösterilerin de yapıldığı açılış programı yeni eğitim yılında yeni başarılar sözü ile sona erdi. 

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