Mektebim’de karne heyecanı

2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi Cuma günü karnelerin dağıtılması ile sona erdi. Okullarda binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

O heyecanın yaşandığı okullardan bir tanesi Özel Mektebim Koleji oldu. Sabah mesai saatinin başlaması ile birlikte Mektebim Koleji’nde öğretmenler öğrencilerine karnelerini dağıttı.

Öğrencileri velileri bu anlamlı günde yalnız bırakmadı.

Okul Müdürü Mustafa Başer, bir eğitim yılının daha yarı döneminin geride kaldığını belirterek; “Başarılı, ilim, irfan dolu bir eğitim yılını geride bıraktık. İnşallah öğrencilerimiz 15 gün boyunca hem dinlenecek hem bol bol kitap okuyacaklar ve daha başarılı bir eğitim dönemine başlayacaklar. Tüm öğretmen ve öğrenci kardeşlerime iki tatiller diliyorum” şeklinde konuştu.