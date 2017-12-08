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-Mektebim unutmadı

MEKTEBİM Koleji öğrencileri Peygamber Efendimizin doğduğu gece olan Mevlid Kandili’ni unutmayarak, anma programı gerçekleştirdi.

-Mektebim unutmadı

MEKTEBİM Koleji öğrencileri Peygamber Efendimizin doğduğu gece olan Mevlid Kandili’ni unutmayarak, anma programı gerçekleştirdi.

08 Aralık 2017 Cuma 07:05
5 Okunma
-Mektebim unutmadı

Mektebim öğrencileri hazreti peygamberimizin doğumu nedeniyle ‘Mevlid-i Nebi Anma Programı’ düzenledi.
Programda ilkokul öğrencileri okudukları ilahilerin yanı sıra Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sundu.
Miniklerin programı öğretmenlerin yanı sıra velilerden de büyük beğeni topladı.

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