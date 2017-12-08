-Mektebim unutmadı

Mektebim öğrencileri hazreti peygamberimizin doğumu nedeniyle ‘Mevlid-i Nebi Anma Programı’ düzenledi.
Programda ilkokul öğrencileri okudukları ilahilerin yanı sıra Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sundu.
Miniklerin programı öğretmenlerin yanı sıra velilerden de büyük beğeni topladı.
08 Aralık 2017 Cuma 07:05
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Mektebim öğrencileri hazreti peygamberimizin doğumu nedeniyle ‘Mevlid-i Nebi Anma Programı’ düzenledi.
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