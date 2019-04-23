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Makamını çocuklara bıraktı

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını çocuklara devretti.

Makamını çocuklara bıraktı

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını çocuklara devretti.

23 Nisan 2019 Salı 00:00
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Makamını çocuklara bıraktı

İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'ı ziyaret etti. Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını öğrenci İdil Kaplan'a devretti.  Başkanlık koltuğuna oturmanın kendisine büyük gurur verdiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen Kaplan, sokak hayvanları için hayvan barınağı yapılmasını istedi. İlçede bulunan park alanlarının daha kullanışlı hale getirilmesi için çeşitli talimatlarda bulunan Kaplan'ın talimatlarını not alan Başkan Yılmaz, öğrencilerin ziyaretinden dolayı memnun olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bu anlamlı günde Büyük Önder Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği günde ziyaretinizden dolayı çok memnun oldum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Başkanlık görevini üstlenen İdil Kaplan’ın talimatları için gerekli işlemler başlatılacaktır" dedi.

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