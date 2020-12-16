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Makale başarısı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Ece Eroğlu, İrem Küllü, Arda Kaan Üner ve Ayşe Kristina Polat, 2020 yılında Uluslararası en önemli endeks olan Scientific Citation Index (SCI)’te taranan dergilerde yayınlanan iki orijinal araştırma ve iki derleme makalesi ile yer alarak büyük bir başarıya imza attılar.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:10
Makale başarısı

TÜBİTAK-2209 lisans öğrencileri projelerinde yürütücülüğü bulunan öğrencilerinin araştırma makalelerinde danışmanlıkları Doç. Dr. Züleyha Doğanyiğit, Öğretim Üyesi Dr. Seher Yılmaz, derlemelerdeki öğrencilerin literatür taraması, figürlerin hazırlanması ve tablolar oluşturulmasında danışmanlıkları ise Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz tarafından gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Öğrencilere akademik ve bilimsel anlamda göstermiş oldukları bu büyük başarıdan dolayı teşekkür etti. Karadağ, hiçbir başarının tesadüfi olmadığını, başarıya inanarak ve azimle yürümek gerektiğini ifade etti. Karadağ, Uluslararası en önemli endeks olan Scientific Citation Index (SCI)’te taranan dergilerde yayınlanan dört makaleden dolayı Tıp Fakültesi öğrencilerini, bu büyük başarıda emeği olan danışman öğretim üyelerini ve tüm diğer araştırmacı ekibini tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

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Makale Başarısı
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