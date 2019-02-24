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Madalya talebine büyük destek

YOZGAT Lisesi’nin tüm öğrencilerinin gönüllü olarak Çanakkale’ye giderek, şehit olup, kahramanlık destanı yazmalarının karşılıksız bırakılmaması amacıyla TBMM kararı ile ‘Şeref Madalyası’ verilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan imza kampanyası tamamlandı.

Madalya talebine büyük destek

YOZGAT Lisesi’nin tüm öğrencilerinin gönüllü olarak Çanakkale’ye giderek, şehit olup, kahramanlık destanı yazmalarının karşılıksız bırakılmaması amacıyla TBMM kararı ile ‘Şeref Madalyası’ verilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan imza kampanyası tamamlandı.

24 Şubat 2019 Pazar 21:18
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Madalya talebine büyük destek

Dört gün devam eden imza kampanyasına vatandaşlar, öğrenciler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar, siyasiler destek verdi. İmza Kampanyası Tertip Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yozgat Vali Kadir Çakır’ın bilgisi ve olurları ile Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda dört gün devam eden imza kampanyası ile Yozgat Lisesinin 1914-1923 yılları arasındaki kahramanlığının halkımıza anlatılıp, kamuoyu oluşturma hedefine ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, ‘Bilindiği üzere Yozgat ile Milli Mücadele çabalarını bir araya getirmekte imtina edenlere de bir cevap niteliğindeydi. Dört gün boyunca standımızı boş bırakmayarak, gerek imzalarıyla gerek fikren desteklerini esirgemeyen halkımıza teşekkür ederiz. Bu dört gün zarfında Yozgat halkı kahraman Yozgat Lisesine madalya verilmesi hususunda yekvücut olmuş, başta siyasi parti temsilcileri ve Belediye Başkan Adayları imza kampanyamıza sahip çıkmışlardır’’ denildi.
Yozgat Valiliğinin desteğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay başta olmak üzere, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da talebin iletildiği, gereğinin yapılacağı yönünde söz alındığının da altı çizildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Anadolu’da kurulan ilk futbol takımı olan Yozgat Mektebi-i Sultani Futbol takımının formasının da hediye edildiği bildirildi. Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Yozgat Lisesi’nin kahramanlığından haberdar olduğunu, danışmanına talimatta bulunarak, Pazartesi günü konuyla ilgili evrakları masasında görmek istediğini, toplanan imzaların bulunduğu dosyayı da teslim aldığı bildirildi. Tertip komitesi üyeleri, Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Ethem Sedef ve Ali Keven’in de konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülüp, sonuç alınması noktasında üzerlerine düşeni yapacakları yönünde söz verdiklerini ve çalışma başlattıklarının da altını çizdiler. 
 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Lisesi’
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