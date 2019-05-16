LiSELiLERiN STAJ SORUNU

Keven, Meslek Lisesi ve çıraklık okulu öğrencilerinin, 1986 yılında çıkarılan yasa ile zorunlu staja tabi tutulduklarını hatırlatarak, ‘’Mesleki ve teknik eğitimin ana unsurlarından birisi uygulamaya dayalı eğitimdir. Meslek lisesi veya yükseköğrenim döneminde gerçekleşen staj süreleri için ödenen sigorta primleri, sadece staj döneminde iş kazalarına ve meslek hastalıklarına ilişkin güvence sağlamakta, bu kişilerin emekliliğine yönelik sigorta girişi olarak kabul edilmemektedir. Bu stajyerlere borçlanma hakkı ise tanınmamaktadır’’ dedi.

Keven, doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri öğrenim süreleri, avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, kanun kapsamında yurt dışına gönderilen öğrencilerin yurt dışındaki öğrenim süreleri gibi durumlarda borçlanma hakkına tabi tutulabildiklerini hatırlattı. Keven, bu nedenle anayasanın eşitlik ilkesine uygun olmayan, büyük mağduriyet yaratan bu durumun ortadan kaldırılması, mesleki eğitimin özendirilmesine katkı olması için çıraklık veya staj dönemlerine borçlanma hakkı tanınması sağlanması gerektiğini anlattı. Keven, ‘’Külfet oluşturacak denilerek peşinen reddetme yoluna gidecek bir tutumun ise toplum vicdanında derin yaralar açacağının bilinmesini isterim. Toplumda yaygın bir beklenti haline gelen bu mağduriyetin giderilmesi için gelin hep birlikte bu mağduriyete son verelim ve bu durumu anayasamızın eşitlik ilkesine uygun bir hale getirelim” diye konuştu.

Milletvekili Keven’in konuşmasını tamamlamasının ardından Genel Kurul’da oylamaya sunulan kanun değişikliği teklifi AK Parti Grubu’nun ret oylarıyla reddedildi.