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Lazer gravür imalatı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda 3D yazıcı ve Lazer Gravür teknolojileri sunumu yaptı.

Lazer gravür imalatı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda 3D yazıcı ve Lazer Gravür teknolojileri sunumu yaptı.

02 Nisan 2019 Salı 00:00
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Lazer gravür imalatı

Öğretim Görevlisi Ferdi Gevrek danışmanlığında İklimlendirme ve Soğutma bölümü öğrencileri, ‘Sistem Analizi ve Tasarımı’ dersi kapsamında, 3D yazıcı ve lazer gravür (kazıma) makinalarını analiz ederek, 3D yazıcı ve lazer gravür imalatı yaptı. Gevrek, ‘’Kullanılmaya başlandığı ilk günden itibaren aklınıza gelebilecek her türlü ürünün yanı sıra çok özel ve ilginç ürünler ortaya çıkaran bu yeni nesil teknolojinin geleceğimizi inanılmaz bir şekilde biçimlendirecektir’’ dedi. 
Öğretim Görevlisi Ferdi Gevrek, 3D yazıcıların, bilgisayar programları ile tasarımı yapılan ürünlerin çeşitli malzemeler kullanarak hızlı bir şekilde, ekstra kalıp ya da benzeri parçalar ihtiyaç duymadan üretim yapan makineler olduğunu hatırlattı. Gevrek, ‘’3D yazıcılar ile tasarımlar gerçek modellere, son ürünlere, parçalara ve prototiplere hızlı bir şekilde dönüşebiliyor. 3D yazıcılar tıp, takma diş, tıbbi protez, estetik cerrahi, uçak, otomobil, yedek parça, robot, heykel, takı, ilaç, silah, giyim, mobilya, savunma sanayi, gibi aklınıza gelebilecek her türden çeşit çeşit ürüne ek olarak çok yakın bir gelecekte insan vücuduna nakledilmek üzere tasarlanan yapay organlar üretilebilecek. Lazer gravür (kazıma) makinesi ise 3w gücünde bir lazer diot ile çalışmaktadır. Bilgisayar ortamında hazırlanan veriler lazer gravür makinesi ile ahşap ve plastik gibi malzemelerin üzerine yakılarak ürünler elde edilebilmektedir” dedi.
Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi öğrencileri ve öğretmenlerine, 3D yazıcı ve Lazer gravür (kazıma) makinaları, üretim teknolojileri sistemi, çalışma mantığı gibi konular hakkında sunum yapan Öğretim Görevlisi Ferdi Gevrek, 3D printer baskı işlemini uygulamalı olarak öğrencilere anlattı.  
 

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