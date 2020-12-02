Kütüphaneler hazır

YOZGAT il genelinde, Covit-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uzaktan eğitime geçilmesiyle öğrencisiz kalan eğitim kurumları, öğrencilerin gelecekleri günlere göre hazırlıklarını sürdürüyor. Yozgat’ta özel yetenekli öğrencilerin kendilerini en üst düzeyde geliştirmelerine destek sağlamak, okuma kültürünü zenginleştirmek amacıyla eğitim merkezlerinde kütüphaneler kuruldu. Yozgat Merkez Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi ile Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezlerimizde biner kitaplık yeni kütüphaneler kurularak, toplamda 3 bin kitap ve modern okuma salonlarıyla okuma faaliyetlerine hazır hale getirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, geleceğimizin teminatı öğrencilere kütüphanelerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yazıcı, ‘’Öğrencilerimizin kitaplarla hemhal olması ve kitap okuyarak farklı bir iç dünyaya kavuşmasını hedefliyoruz. Kitap okumak aynı zamanda zekayı geliştirir, kelime hazinesini zenginleştirir, stres azaltır, bilgiyi çoğaltır, hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu artırır, daha iyi yazma becerisi sağladığı gibi olaylara farklı açılardan da bakmayı sağlar’’ dedi. Yazıcı, kütüphanelerin kurulmasında emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür etti, öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.