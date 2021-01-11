Kurslar başlıyor

Ücretli usta öğreticilerin fiili çalışacakları süreler esas alınarak, ek ders ücretleri ile sigorta gün ve prim miktarları buna göre tahakkuk ettirilecek. 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan kursların eksik kalan saatleri yüz yüze eğitim olarak uygulanacağı, kurs kapanış tarihlerinin de güncelleneceği bildirildi. Uzaktan eğitim uygulamalarına, uygun görülen programlar ve yetkili kurumlar dışında yer verilmeyecek. Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu da dikkate alınarak kurslara bugün itibariyle başlanacak, salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacak.