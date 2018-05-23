Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102339
ALTIN
201.881
DOLAR
4.8487
STERLİN
6.4802
EURO
5.6825

Kudüs’ü Anlattılar

SARAYKENT Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, ‘Kudüs’ konulu etkinliği ilgi gördü, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Kudüs’ü Anlattılar

SARAYKENT Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, ‘Kudüs’ konulu etkinliği ilgi gördü, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
16 Okunma
Kudüs’ü Anlattılar

Kanadı kırılmış yaralı bir kartalı andıran Kudüs’ün, ümmetin yetim coğrafyası olduğuna dikkat çekilerek, ‘Yüzyıllardan beri içine akıtmıştır ateşin gözyaşlarını. Bu yüzden, ağlasa da ağladığını belli etmemiştir. Dik, diri ve iri durmuştur. Vakur duruşunu ve metanetini hep muhafaza etmiştir. Kudüs mahzunsa ümmet de mahzundur. Onun tebessümü ümmetin ağız dolusu gülüşüne sebeptir. Kudüs kederliyse bize neşelenmek ve eğlenmek haramdır. O bizim ayrılmaz bir parçamızdır, biz de onun ayrılmaz bir parçasıyız. Kudüs ağlarsa ümmet de ağlar; ağlamalıdır da. Zira Kudüs’le ümmet birbirinden ayrılmayan uzuvlardır; et ve tırnak gibidir’ denildi.

Son Güncelleme: 22.05.2018 16:33
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Toplantı yaptılar
Toplantı yaptılar
Kermes ilgi gördü
Kermes ilgi gördü
Köyde Fuar açıldı
Köyde Fuar açıldı
Kodlama Tırı’nda eğitim
Kodlama Tırı’nda eğitim
Yetki Eğitim Bir-Sen’de
Yetki Eğitim Bir-Sen’de
Atık Kağıttan Gübre
Atık Kağıttan Gübre

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim