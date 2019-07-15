Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
0
ALTIN
260.968
DOLAR
0.0000
STERLİN
7.2028
EURO
0.0000

KPSS heyecanı yaşandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve öğretmenlik sınavının genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı.

KPSS heyecanı yaşandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve öğretmenlik sınavının genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
30 Okunma
KPSS heyecanı yaşandı

Yozgat'ta KPSS'ye girecek adaylar, sabah erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Adaylar, üstleri aranıp kimlik kontrolünden geçirildikten sonra sınav salonlarına alındı. Adayların bir çocuğu sınava son dakikada yetişti. Son dakikaya kalan bir aday ise sınav merkezine girişte ayağı takılıp düştü. Kapılar saat 10.00'da kapan kapanırken geç gelen adaylar içeri alınmadı. Sınava girenlerin yakınlarından bazıları, sınavın yapıldığı binanın çevresinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yeni tema belli oldu
Yeni tema belli oldu
Yozgat’ta yeni bir kolej açıldı
Yozgat’ta yeni bir kolej açıldı
Haklılığımız kanıtlandı
Haklılığımız kanıtlandı
Yoğunlaştırılmış Yaz Eğitimi
Yoğunlaştırılmış Yaz Eğitimi
ŞEHRiN LOKOMOTiFiYiZ
ŞEHRiN LOKOMOTiFiYiZ
Yüksekokul Fakülte oluyor
Yüksekokul Fakülte oluyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim