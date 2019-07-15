KPSS heyecanı yaşandı

Yozgat'ta KPSS'ye girecek adaylar, sabah erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Adaylar, üstleri aranıp kimlik kontrolünden geçirildikten sonra sınav salonlarına alındı. Adayların bir çocuğu sınava son dakikada yetişti. Son dakikaya kalan bir aday ise sınav merkezine girişte ayağı takılıp düştü. Kapılar saat 10.00'da kapan kapanırken geç gelen adaylar içeri alınmadı. Sınava girenlerin yakınlarından bazıları, sınavın yapıldığı binanın çevresinde Kur'an-ı Kerim okudu.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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