Köy okuluna dokundular

Dernek tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Köy Okulu Boyama’ etkinliği kapsamında, dernek üyesi gönüllüler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Toplum Gönüllüleri işbirliğinde, köy okulunun eksikliklerini giderip, fidan dikimi yaptılar. Etkinliğe Yozgat Belediyesi, Sorgun 1001 Gece Düğün Salonu sponsor oldu. Sorgun Külhüyük Şehit Sait Özbek İlkokulunda ‘Okul Boyama’ ve ‘Fidan Dikimi’ etkinliği, neşe içerisinde tamamlandı. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, ‘Katkılarından dolayı Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse'ye, Nurefşan Karakaş'a, Necati Şahbaz'a, Adnan Acer'e, Külhüyük Şehit Sait Özbek İlkokulu Müdürümüz Emre Kuşçu'ya, Müdür yardımcımız Osman Gülay'a, öğretmenlerine ve gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyoruz’ dedi.