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Köy okuluna bakım

YOZGAT Bozok Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü öğrencileri Sarıkaya Azapbaşlı köyü Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlkokulu sınıflarına çizgi film karakterleri ve çeşitli figürler çizdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 03:03
Köy okuluna bakım

Toplum Gönüllüleri Kulübü sorumlusu Mustafa Öztürk, kulüplerinin yaklaşık 300 üyesinin bulunduğunu söyledi.  Öztürk, özellikle köy okullarında eğitim gören öğrencilere faydalı olmayı amaçladıklarını belirterek, "Köy okulları şehirdeki okullara göre dezavantajlı okullar ve öğrenciler de her olanağa rahat ulaşamıyor. Bu nedenle bizler de köy okullarımıza kütüphane kurmaya çalışıyoruz. Okullarda boya yaparak güzelleştiriyoruz, bazen de sınıfları renklendiriyoruz" dedi.  Zaman zaman da köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere sinevizyon gösterisi veya tiyatro oyunu sunduklarını anlatan Öztürk, "Çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz, çocuklar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

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Köy Okuluna Bakım
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