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Köy okullarında Covit-19 tedbiri

BOĞAZLIYAN ilçesinde, eğitime başlayan okullarda, Covit-19 tedbirleriyle ilgili denitim yapıldı.

15 Ekim 2020 Perşembe 00:37
Köy okullarında Covit-19 tedbiri

Okul öncesi ve birinci sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının ardından 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. Sınıfların da İl Hıfzıssıhha kurulunun belirlediği köy okullarında tüm kademelerindeki öğrencilerin eğitime başlamasıyla birlikte Covit-19 tedbirleriyle ilgili alınan tedbirler denetlendi. Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, salgın sürecinde alınan tedbirleri yerinde inceleyerek, öğrencilerin sınıflarını ziyaret etti, okul bahçesine fidan dikimine katıldı. Okulların, hijyen kurallarına dikkat edilerek dezenfekte işlemleri yapılmaya devam edildiği bildirildi. 

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Köy Okullarında Covit-19 Tedbiri
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