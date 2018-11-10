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KONAKTA KiTAP OKUDULAR

TÜRKİYE Diyanet Vakfı tarafından ülke genelinde başlatılan ‘TDV Her Yerde Okuyor’ kampanyası kapsamında Yozgat’ta bulunan üniversiteli kız öğrenciler, Hüzn-i Baba Tarih Edebiyat ve Musiki Konağı'nda bir araya gelerek kitap okudu.

KONAKTA KiTAP OKUDULAR

TÜRKİYE Diyanet Vakfı tarafından ülke genelinde başlatılan ‘TDV Her Yerde Okuyor’ kampanyası kapsamında Yozgat’ta bulunan üniversiteli kız öğrenciler, Hüzn-i Baba Tarih Edebiyat ve Musiki Konağı'nda bir araya gelerek kitap okudu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 05:59
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KONAKTA KiTAP OKUDULAR

Okumaya özendirmek amacı ile yapılan uygulama sayesinde ülke genelinde binlerce genç kitap okuma etkinliğine iştirak etti. Yozgat İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Salih Sezik, “Vakfımız tarafından ülke genelinde başlatılan bu uygulama ile okuma alışkanlığı kazanılması hedeflenmiştir. Bizde bu projeye vakfımızın yurdunda kalan öğrencilerle birlikte katıldık. Öğrencilerimiz Hüzn-i Baba Tarih Edebiyat ve Musiki Konağı'nda bir araya gelerek kitap okudu. Kitapla yetişen nesiller başarı dolu ve iyi bir geleceğe doğru koşan insanoğlu olacaktır’’ dedi. 
Müftü Sezik, kendisini yetiştirmiş, okuyan fertlerin günlük sohbetlerinin bile farklı olduğunu, kitap okumanın imtihan hazırlığına da katkısının bulunduğunun altını çizdi. Sezik, ‘’Kitap okuyan ve okuduklarını oldukça iyi değerlendirebilen öğrenciler öteki öğrencilere göre oldukça daha başarıya ulaşmış olmaktadırlar. Kitaplar yardımıyla kimi zaman uçan bir halıya biner, bilmediğimiz diyarlara seyahat ederiz, yeni arkadaşlıklar kurar, kimi zaman hüzünlerimizi kimi zaman neşemizi bu yeni arkadaşlarla paylaşır, asla tanımadığımız evlere konuk oluruz. Tarihin sayfalarında koşar adım dolaşır; destanlara, trajedilere tanıklık ederiz. Geçmişin elem verici vakalarını değiştirmeye gücümüz yetmese de geleceğimizi kitaplardan edindiğimiz tecrübelerle inşa ederiz” diye konuştu. 

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KONAKTA KiTAP OKUDULAR
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