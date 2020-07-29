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KodluYOZ Projesine devam

Yozgat’ta Kodluyoz projesi kapsamında 6 ilçede Kodlama ve Robotik atölyeleri kuruldu.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:40
KodluYOZ Projesine devam

YOZGAT İl Milli Eğitim müdürlüğü tarafından 207 yılında uygulamaya konulan KodluYOZ Projesi kapsamında 6 ilçede Kodlama ve Robotik atölyeleri kuruldu. 21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan proje doğrultusunda öncelikle öğretmen eğitimleri yapıldı, farklı branşlardan 500 öğretmen robotik kodlama eğitimi aldı. Eğitim gören öğretmenler, 2023 vizyonu doğrultusunda kendilerini geliştirme imkânı bulurken, bakanlık tarafından onaylı sertifika sahibi oldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, belge ve eğitim sayesinde DYK ve egzersiz açabildiğine dikkat çekerek, ‘’Bu yıl sınıf, rehber ve bilişim teknolojileri öğretmenlerimiz atölyelerimizde kurslarını yaparak, öğrencilerin kurslardan daha fazla verim alabilmesini sağladılar. Ayrıca robotik kodlama alanında kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimiz bu kurslar sayesinde derslerinde disiplinler arası eğitim uygulamaları gerçekleştirerek STEM tabanlı eğitimleri öğrencilerine sunmaya başladı’’ dedi. Yazıcı, 2020 planı içerisinde eğitimlerin devam ettiğini, pandemi nedeniyle yarışmaların yapılamadığının altını çizdi. Yıldız, pandemi sürecinde ise sağlık çalışanlarının yanında olmak için KodluYOZ atölyelerinde bulunan 3D yazıcılarıyla öğrenci ve öğretmenlerle binlerce siperlik, maske aparatı yaparak tüm ilçelerdeki hastanelere, sağlık ocaklarına ulaştırıldığını bildirdi. Yazıcı, ‘’Pandemi sürecinde öğrencilerimiz uzaktan eğitim ile online kodlama ve robotik eğitimlerine devam etmektedir. Şu an için yüzyüze eğitimlerimiz Yozgat Merkez Halk Eğitim Merkezi Kendin Yap Atölyelerimizde devam etmektedir. Kendin Yap Atölyemiz Kodluyoz Projesi kapsamında tüm halkımıza açıktır. İlkokuldan üniversiteye veya yaygın eğitim yolu ile 7’den 70'e tüm vatandaşlarımıza açık olan atölyemizde 21. YY becerilerini öğrenmek isteyen kendini geliştirmek isteyenleri bekliyoruz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
KodluYOZ Projesine Devam
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