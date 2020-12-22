KodluYoz eğitim çalışmaları

Yazıcı, ‘’Bu süreçte bilgisayar okuryazarlığı daha da bir önem kazandı. Müdürlüğümüzce uygulanan KodluYOZ projesi kapsamında 2017 yılından bu yana bilgisayar okuryazarlığının önemi hakkında çalışmalar yapılmaktadır. Bilgisayar okuryazarlığının hızlı bir şekilde daha da önem kazanması ile birlikte projemizde uzaktan eğitimler ile öğretmenlerimize yönelik çalışmalarımız başlamıştır’’ dedi. Yazıcı, bu sene, salgın sürecinde okullara daha hızlı ulaşabilmek adına her okuldan bir öğretmen belirlenerek KodluYOZ okul koordinatörleri seçildiğini, bu kişilerle ilçe bazlı gruplar oluşturulduğunu kaydetti. Yazıcı, ‘’KodluYOZ Projesinin bu seneki il, ilçe ve okul koordinatörlerine yönelik Zoom ve Youtube üzerinden toplantılar yapılarak hem kendi gelişimlerine katkı sağlamak hem de okullarındaki öğretmen ve öğrencilere destek olmaları sağlanmaktadır. İlerleyen günlerde gerek ülkemizin gerekse ilimizde çalışma yapan öncü arkadaşlarımızca planlanan eğitimlerle Yozgat genelinde bu alanlarda kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimize yönelik eğitimler ve toplantılar planlanmıştır’’ diye konuştu.