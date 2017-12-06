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Kodlu-Yoz projesi

YOZGAT il genelinde başlatılması düşünülen, ortaokul ve lise öğrencilerine kodlama eğitimlerinin verilmesi, robotik alanında çalışmaların yapılmasına yönelik ‘Kodlu-Yoz’ Projesi kapsamında, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ile proje yürütücüleri Gamze Mete ve Salih Aksoy’un katılımı ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kodlu-Yoz projesi

YOZGAT il genelinde başlatılması düşünülen, ortaokul ve lise öğrencilerine kodlama eğitimlerinin verilmesi, robotik alanında çalışmaların yapılmasına yönelik ‘Kodlu-Yoz’ Projesi kapsamında, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ile proje yürütücüleri Gamze Mete ve Salih Aksoy’un katılımı ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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Kodlu-Yoz projesi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Danyal Kocabeyoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıya 100 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni katıldı. Katılımcılara, proje ile ilgili bilgiler verilerek, konu ile ilgili görüşleri alındı. Öğretmenlerin de artık çağı yakalayan nesiller yetiştirmesinin önemi vurgulanarak, eğitici eğitimleri ve öğrenci eğitimleri ile ilgili yapılacaklar değerlendirildi. Öğretmenlere sunum yapıldı, kodlama ve robotik için basit uygulamalar gösterildi. Katılımcıların ilgisini çeken, yoğun katılımın olduğu e-konferans sonunda projenin ilerleyişi netleştirildi.

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