Kodlu-Yoz projesi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Danyal Kocabeyoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıya 100 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni katıldı. Katılımcılara, proje ile ilgili bilgiler verilerek, konu ile ilgili görüşleri alındı. Öğretmenlerin de artık çağı yakalayan nesiller yetiştirmesinin önemi vurgulanarak, eğitici eğitimleri ve öğrenci eğitimleri ile ilgili yapılacaklar değerlendirildi. Öğretmenlere sunum yapıldı, kodlama ve robotik için basit uygulamalar gösterildi. Katılımcıların ilgisini çeken, yoğun katılımın olduğu e-konferans sonunda projenin ilerleyişi netleştirildi.