KIZLAR OKUSUN DiYE

MERKEZİ Antalya’da bulunan Bırakın Kızlar Okusun Derneği tarafından başlatılan, Yozgat’ta gazetemiz yazarı, araştırmacı Osman Karaca ve senarist-araştırmacı Ertuğrul Kapusuzoğlu öncülüğünde yürütülen kampanya ile bir köy okulu daha kütüphaneye kavuşturuldu. Düzenlenen kampanya ile toplanan kitaplar, Karaca ve Kapusuzoğlu tarafından Sarıfatma Köyüne götürülerek, okul kütüphanesine köy çocukları ile birlikte yerleştirildi. Araştırmacı Yazar Osman Karaca, Bırakın Kızlar Okusun Derneği aracılığı ile başlatılan köy okullarına kütüphane kurma kampanyasına destek amacıyla Senarist Araştırmacı Ertuğrul Kapusuzoğlu ile birlikte fahri bir görev üstlendiklerini söyledi. Karaca, Yozgat merkeze bağlı Sarıfatma köyüne kütüphane kurulması için girişimlerde bulunduklarını, kurulan kütüphaneye de ‘Şehit Elif Ana Kütüphanesi’ adını verilmesini uygun bulduklarını bildirdi. Karaca, ‘’Yozgat il sınırlarına en uzak köy olması münasebetiyle Sarıfatma köyü tercih edildi. 13 köyün çocuklarının öğrenim gördüğü Sarıfatma köyü İlköğretim okulunun tercih edilme sebebi, çocukların kitaplara ulaşma zorluğu göz önüne alındı. Yaklaşık beş ay gibi bir sürede üç bine yakın kitap toplanarak, köy okuluna teslim edildi’’ dedi.