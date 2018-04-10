Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113156
ALTIN
174.986
DOLAR
4.0600
STERLİN
5.7554
EURO
5.0010
Flaş Haber
Şeker satıldı
Kapat

Kitap okuma yarışması

SARIKAYA ilçesinde ödüllü kitap okuma yarışması yapıldı. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Yozgat Valiliğinin 2017 yılını Necip Fazıl Kısakürek yılı ilan etmesinden hareketle, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘Çöle İnen Nur’ isimli kitap okuma yarışması düzenlediklerini söyledi.

Kitap okuma yarışması

SARIKAYA ilçesinde ödüllü kitap okuma yarışması yapıldı. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Yozgat Valiliğinin 2017 yılını Necip Fazıl Kısakürek yılı ilan etmesinden hareketle, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘Çöle İnen Nur’ isimli kitap okuma yarışması düzenlediklerini söyledi.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
2 Okunma
Kitap okuma yarışması

Yoldaş, ‘’Ortaokullar seviyesi öğrencilerimiz 40 soruluk, liseler seviyesindeki öğrencilerimiz 50 soruluk sınavda ter döktüler. Sınav Barbaros İlkokulu, Necip Fazıl Kısakürek İHO, Şehit Yıldız Gürsoy MTAL ve Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi’’ dedi.
Sınava ortaokul seviyesinden 235, lise seviyesinden 261 öğrenci başvuruda bulunduğunu kaydeden Yoldaş, sonuçları en kısa sürede değerlendirilerek, ilan edileceğini kaydetti. Yoldaş,  ‘’Sınav sonuçlarına göre 17 ortaokul, 14 lise öğrencimiz Nisan ayı sonunda Çanakkale´ye geziye götürülecektir. Projemizin hazırlık safhasından uygulama safhasına kadar görev alan başta Şehit Yıldız Gürsoy MTAL Müdürü Mahmut Yıldız ve Namık Kemal İlköğretim Kurumu Müdürü Abdullah Arkan olmak üzere projemize destek veren herkese tüm paydaşlarımız adına teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Örücülük kursu sürüyor
Örücülük kursu sürüyor
Ufka Yolculuk sınavı
Ufka Yolculuk sınavı
Rehberlik çalışması
Rehberlik çalışması
Ziyaretlere devam
Ziyaretlere devam
Eğitim Tır’ı Şefaatli’de
Eğitim Tır’ı Şefaatli’de
Harçlıklarını bağışladılar
Harçlıklarını bağışladılar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim