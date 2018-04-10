Kitap okuma yarışması

Yoldaş, ‘’Ortaokullar seviyesi öğrencilerimiz 40 soruluk, liseler seviyesindeki öğrencilerimiz 50 soruluk sınavda ter döktüler. Sınav Barbaros İlkokulu, Necip Fazıl Kısakürek İHO, Şehit Yıldız Gürsoy MTAL ve Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi’’ dedi.

Sınava ortaokul seviyesinden 235, lise seviyesinden 261 öğrenci başvuruda bulunduğunu kaydeden Yoldaş, sonuçları en kısa sürede değerlendirilerek, ilan edileceğini kaydetti. Yoldaş, ‘’Sınav sonuçlarına göre 17 ortaokul, 14 lise öğrencimiz Nisan ayı sonunda Çanakkale´ye geziye götürülecektir. Projemizin hazırlık safhasından uygulama safhasına kadar görev alan başta Şehit Yıldız Gürsoy MTAL Müdürü Mahmut Yıldız ve Namık Kemal İlköğretim Kurumu Müdürü Abdullah Arkan olmak üzere projemize destek veren herkese tüm paydaşlarımız adına teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.