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Kitap okudu, hediye etti

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürleri Orhan Selvi ve Sebahattin Çakmak ile birlikte Özükavak Beldesi’ndeki okulları ziyaretinde birlikte kitap okuduğu öğrencilere kitap hediye etti.

Kitap okudu, hediye etti

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürleri Orhan Selvi ve Sebahattin Çakmak ile birlikte Özükavak Beldesi’ndeki okulları ziyaretinde birlikte kitap okuduğu öğrencilere kitap hediye etti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:46
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Kitap okudu, hediye etti

Akkan, beldede önce Şehit Özgür Gencer İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştiren Akkan, öğrencilere kitap hediye etti. Akkan, idareci ve öğretmenlerden öğrenciler, çalışmalar hakkında bilgi aldı, Özükavak Vali İbrahim Fuat Uğur İmam Hatip Orta Okulu 8. Sınıf öğrencilerinin dersine katıldı. Akkan, ‘Bu senenin temel eğitimde son sınıf olduklarını, iyi bir gelecek için derslere gereken önemi vermelerini, okullarında hiçbir eksiğin olmadığını, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü desteği eğitime vermeye hazır olduklarını, öğrencilere tek düşen görevin DYK ve derslere katılımın sağlanması gerektiğini’ söyledi.  Akkan, üçüncü sınıflarda, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla oluşturulan kitap okuma köşesinde öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı. Akkan, böyle güzel bir alan tasarladığı için öğretmenlere teşekkür etti.

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