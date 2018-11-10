KiTAP HEDiYE ETTiLER

Öğrencilerin bu örnek davranışından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti. Bozdağ, ‘’Takdire şayan bir davranış sergilediniz. Bu güzel davranışınız, kitaplara olan duygularınızın ömür boyu sizleri doğru yolda ilerlemenizi sağlayacağından hiç kuşkum yok. Gözlerinizdeki parıltı bizleri umutlandırıyor ve gelecek için heyecanlandırıyor. Sizin bu enerjinizi gördükçe yaptığımız hizmetlerin doğru kişilere ve amaca ulaştığını canlı örneklerine şahit oluyoruz’’ dedi.

Okul Müdür Zekeri Han da, Konuklar Kasabasından gelen öğrencilere okulu tanıttı. Okulu gezen öğrenciler, öğle arasında okulun pansiyonundan öğle yemeği yedi. Pansiyon hakkında da bilgi aldıktan sonra Konuklar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür dileklerini sunan Zekeriya Han, öğrencileri uğurladı.