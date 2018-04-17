Kitap dağıtıldı, eğitim verildi

İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından öğrencilere ‘Dinim İslam’ adlı kitap dağıtımı gerçekleşti. Öğrencilere değerler eğitimi kapsamında seminerler de verildi. Çandır’da Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü organizasyonuyla gerçekleşen Değerler Eğitimi Seminerleri devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında iki yıldır devam eden Değerler Eğitimi seminerleri kapsamında ilk, orta ve lise öğrencilerine seminerler gerçekleştirildi. Gençlik Merkezi’nde İmamhatip Ahmet Dal tarafından öğrencilere seminer verildi, program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal Değerler Eğitimi'nin günümüzde öğrenciler için çok önemli olduğunu, gençlerin milli manevi değerlerle yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak “Öğrencilerin vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, iyilik, güzellik, hoşgörü gibi değerlerle donatılması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.