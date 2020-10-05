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KIRSALDA OKUDULAR

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Ahmetfakılı Ortaokulu Müdürlüğü'nün okulda eğitim çalışmalarını destekleyici etkinlikler kapsamında ‘Ahmetfakılı'dan da İbn-i Sina çıkabilir’ ve ‘Ben de yaparım’ başlıkları etrafında farklı öğrenci gruplarıyla etkinlikler düzenlendi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:27
KIRSALDA OKUDULAR

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından gündemde tutulan ‘Köy Akademisi’ anlayışını gerçeğe dönüştürme sürecinde yeni bir adım Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ahmetfakılı Ortaokulu’nda düzenlenen ‘Köyde Okuma Etkinliği’ ile atıldı. Ahmetfakılı Ortaokulu Müdürlüğü’nün okulda eğitim çalışmalarını destekleyici etkinlikler kapsamında davetleri üzerine, Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘Ahmet Fakılı'dan da İbn-i Sina çıkabilir’ ve ‘Ben de yaparım’ başlıkları etrafında farklı öğrenci grupları ile çeşitli temaları ele aldı, mesleki bilgi ve birikimleri ışığında, deneyim ve fikirlerini öğrencilerle paylaştı. Gittiği okullara hediye kitaplardan götürmeye çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK Bilim Teknik Dergileri, Ulusal Ajans’ın tanıtım materyalleri ile İstanbul’da Şehit Mehmet Yılmaz İlkokulu’nda Müdürlük yapan Yavuz Yılmaz ve Kayseri’de Şehit Ertuğrul Tacirogullari Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan Murat Akpınar’ın katkılarıyla temin edilen kitaplardan hediyeler de götürdü. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, farklı sınıflardaki öğrencilerden oluşan gruplarla yaptığı iki söyleşide, kısa okumalar yaparak bilim insanlarının ve bilimin aktüel konularının dünyasına kısa bir yolculuk gerçekleştirdi. Okulun bahçesinde gerçekleşen buluşmada, bilime yön vermiş bilim insanlarının kısa biyografilerinin yer aldığı ve masal tadında hazırlanmış kitaplardan seçip okundu. Her öğrenci okuduğu kısımdan kısaca bahsetti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Ben de yaparım’ başlığı etrafında çocuklarla ‘bilim okuryazarlığı’ yolunda adım atar nitelikte bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilere TÜBİTAK yayınlarından ‘Bilim Teknik Dergisi’ dağıtılarak, herkesin incelemesi istendi. Açık havada gerçekleştirilen söyleşide, katılımcılar dergide ilgilerini ya da dikkatlerini çeken kısımlardan bahsetti. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Şube Müdürü Aydın Bora etkinliğin önemine değinerek, faydalı bir program olduğunu ifade etti. Kaya, bu tür güzel çalışmalara her zaman değer verdiklerine vurgu yaptı ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. 

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KIRSALDA OKUDULAR
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