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Keyifli Okul Atölyem

Sarıkaya ilçesinde Keyifli Okul Atölyem projesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:07
Keyifli Okul Atölyem

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ‘Keyifli Okul Atölyem’ projesi 2023 eğitim vizyonunu temel alan, beceri ve tasarım atölyelerinden oluşan Romanya, Azerbaycan ve Türkiye ortaklı bir proje olduğunu söyledi. Yoldaş, Keyifli Okul Atölyem projesinde Yozgat’ı temsilen Şehit Metin Aslan İlkokulu  4/A sınıfı, sınıf öğretmeni Yasemin Köksal’ın yer aldığını bildirdi. Yoldaş, ‘’Proje kapsamında hazırlanan ‘21.Yüzyıl paradigmaları ışığında öğrenme ve öğretme yetkinlikleri’ isimli literatür destekli, karekod uygulamalı, tanıtım videolu, disiplinler arası ilişkili müfredat entegreli, yaratıcı düşünce soruları örnekli, daha önce bu formatta ve içerikte yazılmamış tamamen özgün ‘Öğretmen el kitabı’ basıldı. Kitap Bakanımız Ziya Selçuk'a sunuldu. Öğretmenimize teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Keyifli Okul Atölyem
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