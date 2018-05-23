Kermes ilgi gördü

3 gün süren kermesi Kaymakam Fatih Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile birlikte ziyaret edip, gezdi. Okul Aile Birliği Başkanı ve Okul Müdürü Ahmet Kaygısız, kermesten elde edilen gelirle okulun ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Kaygısız, “Velilerimiz ve okul aile birliğimiz büyük bir emek ve işbirliği göstererek kermesimiz için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Her sene tekrar eden kermes etkinliği okulumuza büyük katkı sağlamaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle büyük gelir elde eden velilerin de yüzü güldü. Kısa zamanda tükenen birbirinden güzel yiyeceklerin bulunduğu kermeste yöresel yemekler iftar sonrasında tüketilmek üzere satın alındı.