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KENDi UÇAKLARINI YAPTILAR

YOZGAT’ta TÜBİTAK 4007 Bilim Fuarı çerçevesinde düzenlenen ‘Kendi Uçağımı yapıyorum’ etkinliği ilgi gördü.

KENDi UÇAKLARINI YAPTILAR

YOZGAT’ta TÜBİTAK 4007 Bilim Fuarı çerçevesinde düzenlenen ‘Kendi Uçağımı yapıyorum’ etkinliği ilgi gördü.

22 Kasım 2019 Cuma 04:04
KENDi UÇAKLARINI YAPTILAR

Spor Vadisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ata Model Uçağı Mesafe yarışlarının ardından, yarışmacılar ödüllerini de aldı. Ata Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübünün, Pilot Tr  ve Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi ile birlikte  gerçekleştirdiği Tübitak 4007 bilim şenliği çerçevesinde yapılan etkinliğe, çeşitli yaş gruplarından 12 öğrenci katıldı. Projenin sorumluluğunu Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi’nden Figen Kasap üstlendi. Atölye Lideri Model Uçak Rehber Öğretmeni Murat Balcı, Ata Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü yönetim kurulu üyeleri Hasan Coşkun, Sedat Tuygun ve Özgür Eröksüz tarafından, spor vadisinde yapılan etkinlikte öğrencilere yaptıkları model uçaklar teslim edildi. Yapılan eğlence amaçlı model uçak mesafe yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalya törenle verildi. 

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KENDi UÇAKLARINI YAPTILAR
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