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Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu

AYDINCIK İlçesinde düzenlenen ‘okuma günüm en mutlu günüm’ adlı etkinliğe Kaymakam Yavuz Akyol da katılarak, öğrencilerle birlikte kitap okudu. 

Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu

AYDINCIK İlçesinde düzenlenen ‘okuma günüm en mutlu günüm’ adlı etkinliğe Kaymakam Yavuz Akyol da katılarak, öğrencilerle birlikte kitap okudu. 

14 Nisan 2018 Cumartesi 07:05
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Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu

Proje kapsamında ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrenciler her hafta belirlenen kurumları ziyaret edip, kitap okuma etkinliği yapıyor. Öğrencilere mutlaka kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerektiğini belirten Kaymakam Akyol, öğretmenlerden bu konuda duyarlı oldukları için Aydıncık ÇPAL Müdürü Mustafa Büyükkökten’e ve öğrencilere teşekkür etti. Kaymakam Akyol, Türkiye’nin kalkınması için eğitimin ve kitap okumanın önemine değindi. Akyol, “İnsan hayatta, önce kendine güven duymalı. Daima başarılı olma tutkusu ile yaşamalıdır. Çalışkan kişinin gündeminde başarısızlık yoktur. Bir insanın sahip olduğu görüş ve düşünceleri bilgi ve kültür düzeyi kadardır. Bizim ecdadımız daima büyük düşünmüş, büyük projelere imza atmıştır. Bizler de büyüklerimize özenerek daima kendimizi geliştirmeli ve onların bıraktığı projeleri tamamlamalıyız” dedi.

Son Güncelleme: 13.04.2018 17:53
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