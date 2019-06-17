Karnesini evinde aldı

TOKİ Mevlana Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aleyna Yüksel karnesini İl Milli Eğitim Mürdümüz Yusuf Yazıcı'dan aldı, teşekkür etti. Yazıcı, öğrenciyle sohbet ederek, huzurlu ve sağlıklı bir yaz tatili diledi. Aileye geçmiş olsun temennisinde bulunan Yazıcı, Aleyna ve evde eğitim gören tüm öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde almaları için Milli Eğitim Bakanlığı’nın her türlü desteği verdiğini söyledi.