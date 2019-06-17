Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90787
ALTIN
255.084
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4547
EURO
6.5887

Karnesini evinde aldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, rahatsızlığı nedeniyle evinde eğitim gören Aleyna Yüksel’in karnesini, eve yaptığı ziyarette teslim etti.

Karnesini evinde aldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, rahatsızlığı nedeniyle evinde eğitim gören Aleyna Yüksel’in karnesini, eve yaptığı ziyarette teslim etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
22 Okunma
Karnesini evinde aldı

TOKİ Mevlana Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aleyna Yüksel karnesini İl Milli Eğitim Mürdümüz Yusuf Yazıcı'dan aldı, teşekkür etti. Yazıcı, öğrenciyle sohbet ederek, huzurlu ve sağlıklı bir yaz tatili diledi. Aileye geçmiş olsun temennisinde bulunan Yazıcı, Aleyna ve evde eğitim gören tüm öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde almaları için Milli Eğitim Bakanlığı’nın her türlü desteği verdiğini söyledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Liselilerin sınav heyecanı
Liselilerin sınav heyecanı
Rektör fakülteleri gezdi
Rektör fakülteleri gezdi
Beşizlerin karne sevinci
Beşizlerin karne sevinci
KARNE HEYECANI
KARNE HEYECANI
KARNE HEYECANI
KARNE HEYECANI
Rektör başarı diledi
Rektör başarı diledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim