KARNE HEYECANI

Yazıcı, Yozgat il genelinde bugün 517 eğitim kurumunda 5 bin 200'ü okul öncesi, 47 bin 997'si temel eğitim, 22 bin 83'ü ortaöğretimde öğrenim gören toplam 75 bin 280 öğrencinin karnelerini alarak, tatile gireceklerini kaydetti. Yusuf Yazıcı, ‘’Öğretim yılının başarı ile tamamlanmasında ilimiz genelinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, özveriyle çalışan 946 idareci,4 bin 928 öğretmen ve 2 bin 327 personel olmak üzere 8 bin 201 kişiden oluşan eğitim camiamıza, emeklerini esirgemeden hizmet ettikleri için teşekkür ederim’’ dedi.

Açıklamasında Velilere seslenen Yazıcı, Ülkemizde 2023 Eğitim Vizyonuyla eğitimde yeni bir seferberlik başlatıldığını hatırlattı, yüksek bir motivasyonla toplumun her katmanını yakından ilgilendiren eğitimdeki yeni vizyonla öğrencilerin kendi yetenekleri doğrultusunda becerilerle donatılması, geleceğe daha mutlu ve umutlu bakabilecekleri bir anlayış kazandırılmasının amaçlandığını anlattı. Yazıcı, ‘’Çocuklarımızın kendi öz değerlerimizi özümsemesi ve karakter haline getirmesi önemli bir husustur. Bu karakteri kazandırmak öğretmenlerimizin görevi olduğu kadar sizlerin de üzerinde ciddiyetle durmanız gereken bir konudur. Yaz tatili uzun bir tatil süreci olduğu için bu tatili çocuklarınızla birlikte çok iyi değerlendirmeniz büyük önem taşımaktadır. Her birey birbirinden farklıdır ve farklı kişilik özellerine sahiptir. Bu nedenle farklı öğrenme stillerine sahiptirler. Tatilde çocuklarınızla birlikte etkili bir tatil süreci planlayabilirsiniz. Çocuklarınızı halk eğitim merkezi gibi merkezlerde açılan kurslara göndererek; yaparak, yaşayarak deneyimleme yoluyla eğlenceli bir tatil süreci geçirmesine yardımcı olabilirsiniz. Üretmenin, bir eser ortaya koymanın zevkini tattırarak kendisiyle gurur duyan, topluma ve çevresine duyarlı bir fert olmasını sağlayabilirsiniz’’ diye konuştu.

Yazıcı Öğrencilere yönelik ise, ‘’Yaz tatilleri dinlenmek, eğlenmek, güzel vakitler geçirmek için önemli fırsatlardır. Yaz tatili uzun soluklu tatil olduğu için bir takım planlamalar yapabilirsiniz. Okul döneminde, okumaya zaman bulamadığınız kitapları edinip okuyabilirsiniz, sinemaya, tiyatroya gidebilirsiniz. Fiziksel aktiviteler yapabileceğiniz fırsatlar varsa onları yapabilirsiniz. Ailece gezi planları yapıp ülkemizin farklı köşelerini görebilirsiniz. Arkadaş gruplarınızla bir araya gelip oyunlar oynayabilir, kültürel ve sportif etkinlikler yapabilirsiniz. Özellikle hayata dair yaşam becerilerinizi geliştirmek için kurs ve etkinliklere katılmanız önemli bir husustur. Bu duygu ve temennilerle gayretleriyle bizleri gururlandıran eğitim camiamıza ve sevgili öğrencilerimize sağlık ve esenlik dileğiyle mutluluk dolu bir tatil diliyorum’’ ifadelerini kullandı.