Kariyer Planlaması

Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özalp, öğrencilerin öncelikli amaç ve hedeflerinin, bir an önce okulu bitirip, herhangi bir meslek sahibi olmak, ya da bir işe girip çalışmak olmaması gerektiğini söyledi. Özalp, öğrencilerin temel amaç ve hedeflerinin öncelikle kendilerine, ailelerine, vatanına, milletine ve tüm insanlığa yararlı olması gerektiğinin altını çizdi. Özalp, Mevlana, Yunus Emre ve Mimar Sinan gibi şahsiyetlerin öldükten sonra hala anılıyor olmalarının sebebinin, insanlığa fayda sağlamak çerçevesinde, hayatlarını daha dolu ve daha anlamlı yaşamalarından kaynaklandığını kaydetti. Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Arş. Gör. Ahmet Çağlar Özdoğan ise, öncelikli olarak öğrencilerin kendilerini tanımalarının, bu doğrultuda hedef ve amaç belirlemenin öneminden bahsetti. Özdoğan, mezuniyetten itibaren değil, şu andan başlayarak kendilerini mesleğe, yerleşecekleri işe hazırlamanın kişisel başarı ve mutluluk için gerekli olduğunu, bu kapsamda öğrencilerin kendilerine kısa ve uzun vadede kariyer hedefleri koyup, bunları gerçekleştirebilmek için eylem planı yapmalarının gerekliliğini vurguladı.

Özdoğan, seminer kapsamında öğrencilere iş arama, CV hazırlama ve mülakat teknikleri hakkında bilgi verdi.