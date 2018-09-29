Kalite eğitimi tamamlandı

Bozok Üniversitesinde Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması kapsamında Temmuz ayında gerçekleştirilen TS EN ISO 9001:2015 eğitimini tamamlayan birim yöneticileri, kalite komisyon üyeleri akademik ve idari personele sertifikaları dağıtıldı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sertifika töreninin açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın yaptı. Üniversitenin Kalite Komisyonu üyeleri, birim yöneticileri ve akademik-idari personele geçtiğimiz Temmuz ayında iki hafta süren eğitim verildiğini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Kalite yönetim sistemi standardının temel şartlarının aktarılması, uygulamaya yönelik örneklerin paylaşılması ve pratik çalışmaların yapılması için gerçekleştirilen eğitimlerde kalite yönetim sisteminin daha kolay, hızlı, performansa dayalı ve mevzuata uygun önemli bir yönetim sanatı olduğu vurguladı.

Uygulamaya yönelik örneklerin paylaşılması ve pratik çalışmaların yapılması adına eğitimin verimli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akın 'TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' eğitimlerinin ara ara devam edeceğini sözlerine ekledi.Açılış konuşmalarının ardından 'TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' eğitimini başarı ile tamamlayan personellere sertifikaları Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Fuat Köksal ve Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mahmut Kılıç tarafından takdim edildi.