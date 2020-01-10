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Kadışehri okuyor

KADIŞEHRİ İlçesinde uygulamaya konulan ‘Kadışehri Okuyor’ proje hız kesmeden devam ediyor.

Kadışehri okuyor

KADIŞEHRİ İlçesinde uygulamaya konulan ‘Kadışehri Okuyor’ proje hız kesmeden devam ediyor.

10 Ocak 2020 Cuma 03:10
Kadışehri okuyor

Okuma etkinliklerine Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nuri Aksoy da iştirak edip, öğrenciler, veliler, öğretmenlerle birlikte kitap okuyor. Kadışehri İlkokulu öğrencileri,  öğretmenleriyle birlikte yaptığı okuma etkinliğine İlçe Milli Eğitim müdürü Aksoy da katıldı. Aksoy, ‘’Okumanın ışığında ilerliyoruz. Yeni hayatlar tanıyor, geleceğe kanat çırpıyoruz. Aydınlık geleceğimiz için emek veriyor, kendimizi hayata hazırlıyoruz. Gerçekleştirilen etkinlik nedeniyle Okul Müdürü Gökhan Pektaş başta olmak üzere tüm kıymetli meslektaşlarımıza ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz. Yarınlar sizin sevgili öğrencilerim’’ dedi.

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Kadışehri Okuyor
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