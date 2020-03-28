KADIŞEHRi EV’iNDE OKUYOR

Korona Virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamasını fırsata dönüştüren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hem öğrencilere hem de velilere, ‘Çocuklarınızla birlikte kitap okuyun, çocuklarınızın derslerine çalışmasına sizler de katkıda bulunun’ çağrısına genel olarak uyduğu gözlemlendi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Evde okumaya, evde yaşamaya ve hayatımıza renk katmaya devam ediyoruz’’ ediyoruz dedi. Aksoy, ‘Evde hayat, elde kitap var’ sloganı ile ‘Kadışehri Okuyor’ kampanyasını devam ettirme kararı alıp, uygulamaya koyduklarını bildirdi. Aksoy, ‘’Kadışehri olarak evde okumaya, hayatımıza ve geleceğimize ışık tutmaya devam ediyoruz. Bugünlerimizi en iyi şekilde değerlendirip bilgi birikimimizi artırmak için özveriyle çalışıyoruz. Öğrencilerimiz TRT-EBA TV’leri büyük bir ilgi ve dikkatle takip ediyor. Öğrencilerimizin bize geri dönüşümlerinde EBA ve EBA TV’lerin içeriklerinin çok güzel olduğu yönünde. Emeği geçen tüm yetkililerimize ve bu altyapıyı kuran devletimize teşekkür ederiz’’ diye konuştu. Eğitim çalışmalarına virüs ile mücadele kapsamında ara verildiğini, bunun bir tatil olarak algılanmaması gerektiğine de vurgu yapan Aksoy, ‘’Okullarımızın uzaktan eğitim sürecine girmesiyle birlikte eğitimimizi bildiğiniz üzere TRT EBA TV ile devam ettiriyoruz. Bununla ilgili olarak Sayın Bakanımızın öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerekli çalışmalarımızı yapmıştık. Tüm okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz de üzerlerine düşen görevleri titizlikle yapıyorlar. Çalışmalarımızın meyvelerini bugün öğrencimiz Kayra'nın mesajı ile aldığımızı gördük. Ahmet Yesevi İlkokulu 4/B sınıfı sınıf başkanı öğrencimiz Kayra Doğru bizimle düşüncelerini paylaştı. Öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, öğrencimiz Kayra'ya bu güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.