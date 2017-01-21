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İyi tatiller çocuklar!

21 Ocak 2017 Cumartesi 06:57
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Yozgat’ta dün itibariyle karnelerini alan 80 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi. İl genelinde 5 bin 500 öğretmende öğrencilerine karne dağıtarak 2016-2017 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini tamamladı.

İyi tatiller çocuklar!
Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ve Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş Milli Eğitim Vakfı İlkokulu’nda diğer protokol mensupları ise farklı okullarda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Milli Eğitim Vakfı İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, il genelinde 5 bin 500 anaokulu, 25 bin 150 ilkokul, 25 bin 100 ortaokul, lise ve dengi okullarda ise 24 bin 500 olmak üzere 80 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.
Saim Kuş, bakanlığın aldığı karar doğrultusunda, yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmediğini de belirterek, “Tatilinizi ödev ile geçirmeyeceksiniz. Tatilde oyun oynayabilir, kitap okuyabilirsiniz. Tatilinizi gezip dinlenerek geçirmeniz daha güzel olacaktır” dedi.
Miniklere karnelerini dağıtan Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise özellikle ilkokuldaki öğrenciler için karnelerin bir ölçü olmadığını, karnelerin miniklere sadece bir ışık ve yol gösterici olduğunu ifade etti. 
Şükrü Çakır, ilkokuldaki miniklerin karnelerinin bir öğretmen kanaati olduğunu hatırlatarak, “Bu karneler öğrencilerimizin geleceğine ilişkin bizlere ışık tutuyor ve yol gösteriyor. Bu bakımdan önemlidir” diye konuştu.
Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat’ta huzur, güven, sevgi ve mutluluk içerisinde yarıyıl tatiline ulaşıldığını da söyleyerek, “Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yüzündeki sevgi ve ışıltı bunun göstergesidir. Ben öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” şeklinde konuştu.
Şükrü Çakır daha sonra öğrencilere karnelerini dağıtarak öğrencilerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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