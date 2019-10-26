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İşbirliğine ihtiyaç var

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi akademik yıl açılış ve genel kurul toplantısına katıldı, üniversitelerin kendi aralarında işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

İşbirliğine ihtiyaç var

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi akademik yıl açılış ve genel kurul toplantısına katıldı, üniversitelerin kendi aralarında işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
İşbirliğine ihtiyaç var

Fen Edebiyat Fakültesi Şehit Erdem Diker Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin bir öğretim üyesi olarak düzenlenen programa katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karadağ, sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmaların yanı sıra Yozgat Bozok Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin potansiyellerini birleştirerek katma değeri yüksek bölgesel ve ülke kalkınmasına büyük katkılara imza atabileceklerini söyledi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise, değerli bir öğretim görevlisinin kente komşu bir il olan Yozgat'ta rektör olarak görev yapmasının kendilerini güçlendirdiğini kaydetti. Yapılan konuşmaların ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a takdir belgesi takdim etti. Program öğretim görevlilerine belge takdimi ile sona erdi.

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