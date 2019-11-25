İRAM'da proje eğitimi

Üç gün olarak planlanan ve önceki haftalarda başlanılan taslak proje yazım etkinliklerinin kritikleri yapıldı. Bir araştırmada elde edilecek bulguların analizi, sonuçların değerlendirilmesi ve yaygınlaştırma süreçlerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Rapor hazırlama, makale yazımı ve metin oluşturma bakımından önemli olan, tablo, grafik ve görsel hazırlama konularında bilgiler verildi. Proje panel süreçlerine ilişkin uygulamalı etkinlikler de yapıldı. Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerinde bulunduğu lisans üstü düzeyde eğitimlerini sürdüren genç araştırmacı adayları faydalı buldukları bir eğitim olduğunu ifade ettiler. Etkinlik Koordinatörü İRAM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aslan, katılımcılardan olumlu dönütler aldıklarını belirterek, etkili bir program gerçekleştirildiğini ifade etti. Eğitmenlik yapan Prof. Dr. Nurettin Demir ile Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür belgesi takdim edildi.