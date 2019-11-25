Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106588
ALTIN
268.562
DOLAR
5.7159
STERLİN
7.3412
EURO
6.3130

İRAM'da proje eğitimi

YOZGAT Bozok Üniversi-tesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Demir’in eğitmen olarak yer aldığı, kısa adı İRAM olan İran Araştırmaları Merkezi tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ tamamlandı.

İRAM'da proje eğitimi

YOZGAT Bozok Üniversi-tesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Demir’in eğitmen olarak yer aldığı, kısa adı İRAM olan İran Araştırmaları Merkezi tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ tamamlandı.

25 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
İRAM'da proje eğitimi

Üç gün olarak planlanan ve önceki haftalarda başlanılan taslak proje yazım etkinliklerinin kritikleri yapıldı. Bir araştırmada elde edilecek bulguların analizi, sonuçların değerlendirilmesi ve yaygınlaştırma süreçlerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Rapor hazırlama, makale yazımı ve metin oluşturma bakımından önemli olan, tablo, grafik ve görsel hazırlama konularında bilgiler verildi. Proje panel süreçlerine ilişkin uygulamalı etkinlikler de yapıldı. Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerinde bulunduğu lisans üstü düzeyde eğitimlerini sürdüren genç araştırmacı adayları faydalı buldukları bir eğitim olduğunu ifade ettiler. Etkinlik Koordinatörü İRAM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aslan, katılımcılardan olumlu dönütler aldıklarını belirterek, etkili bir program gerçekleştirildiğini ifade etti. Eğitmenlik yapan Prof. Dr. Nurettin Demir ile Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür belgesi takdim edildi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şiddete çözüm ötelenmesin
Şiddete çözüm ötelenmesin
Doğan, hikayesini paylaştı
Doğan, hikayesini paylaştı
Öğretmenlere seminer
Öğretmenlere seminer
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Hafızlık sınıflarına ziyaret
Hafızlık sınıflarına ziyaret
Gün öğretmenlerin
Gün öğretmenlerin
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim