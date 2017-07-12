İmam hatipte yeni uygulama

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı imam hatip liselerinde yeni eğitim öğretim yılından itibaren “Fen ve Sosyal Bilimler Programı” uygulanmasına geçildiği ve bu kapsamda da Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren “Fen ve Sosyal Bilimler Programı” uygulanacağı bildirildi.

Uygulanacak programın 9. Sınıf öğrencilerinin tercihlerine açıldığını belirtildi.